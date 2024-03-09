رئيس الاتحاد الأفريقي يدعو السنغاليين لإجراء انتخابات حرة وشفافة

دعا الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني بصفته الرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي، جميع الأطراف وجميع المرشحين والمجتمع المدني في السنغال، إلى العمل "على تعزيز الديناميكية البناءة لاجراء انتخابات حرة وشفافة وهادئة".

ورحب ولد الغزواني في تغريدة نشرها، اليوم السبت، على حسابه على منص "إكس" بـ"النهاية السعيدة للازمة السياسية في السنغال بعد أن حدد رئيس الجمهورية ماكي صال موعد الانتخابات الرئاسية في الرابع والعشرين مارس الحالي "وأعتبر ان هذه الخطوات تشهد على تجذر الديمقراطية في السنغال وصلابة مؤسساته ".

وخرج السنغال من أزمة سياسية مستعصية استغرقت ثلاث سنوات اندلعت مع مساعي الرئيس الترشح لفترة رئاسية ثالثة وسجن المعارض عثمان سونكو وحرمانه من الترشح للانتخابات الرئاسية وأخيراً تأجيل الانتخابات الرئاسية عن موعدها الأصلي الخامس والعشرين فبراير الماضي.