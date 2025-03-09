كشف المبعوث الأمريكي لشئون الأسرى، آدم بوهلر عن لقاءاته مع قيادات حماس، معرباً عن تفاءله بقرب التوصل إلى اتفاق خلال أسابيع بشأن الإفراج عن أسرى يحملون الجنسية الأمريكية.

وقال بوهلر، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الأحد: "لقد وافق الرئيس ترامب مسبقاً على لقاءاتي مع أفراد حماس. أعتقد أن هناك أملاً (في التوصل إلى اتفاق)، معربا عن اعتقاده بأن "جميع الرهائن سيتم إطلاق سراحهم، وليس الأمريكيين فقط".

وأضاف: "يمكنك أن ترى سيناريو محتملاً للإفراج عن الأسرى من الجانبين، ووقف إطلاق النار طويل الأمد، ونزع سلاح حماس، وتنحي حماس لمشاركتها في حكم غزة".

وقال المبعوث الأمريكي: " أفهم قلق الإسرائيليين بشأن محادثاتي مع حماس، لكن هذا كان اجتماعاً مفيداً للغاية في فهم موقف حماس. أعتقد أننا يمكن أن نتوصل إلى اتفاق خلال أسابيع".

وأضاف: "أعتقد أننا نستطيع التوصل إلى اتفاق بين ما تريده حماس وما تريده إسرائيل، وهذا من شأنه أن يسمح بإطلاق سراح موجة الرهائن"، مشيرا إلى أنه رغم تفهمه للقلق الإسرائيلي، أن "الولايات المتحدة ليست عميلة لإسرائيل" وتتخذ قراراتها بنفسها.