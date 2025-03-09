 تنفيذ قوافل تعليمية لرفع مستوى طلاب الوادي الجديد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تنفيذ قوافل تعليمية لرفع مستوى طلاب الوادي الجديد

عمرو بحر:
نشر في: الأحد 9 مارس 2025 - 11:00 م | آخر تحديث: الأحد 9 مارس 2025 - 11:00 م

أعلن الدكتور سامى فضل دياب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، أنه تم إيفاد قوافل تعليمية من إدارة بلاط التعليمية لدعم ورفع المستوى التعليمي لطلاب قرى الأربعين بمركز باريس، والمشاركة بالبرنامج العلاجي الذي يهدف لتنمية مهارات القراءة والكتابة.

وقال دياب، إن ذلك استكمالا لتنفيذ مبادرة دعم المستوى الدراسي والتحصيلي للطلاب بالقرى البعيدة والنائية، والسعى لرفع مستوى طلاب المراحل الأولى وخاصة في القراءة والكتابة، مشيرا إلى إنطلاق الإمتحانات الشهرية لصفوف النقل بجانب إنتظام التقييمات الأسبوعية.

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