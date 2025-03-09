رئيس مجلس النواب بمناسبة يوم الشهيد: نستلهم من شهدائنا معاني التضحية والفداء

ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، كلمة بمناسبة يوم الشهيد ويوم المرأة العالمى.

وقال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة: "يومان متتاليان تعيش فيهما مصر أجواءً احتفالية عزيزة وغالية على جموع الشعب المصرى، فها نحن اليوم نحتفل بذكرى غالية علينا جميعا وهى ذكرى يوم الشهيد، فنتذكر جميعا بكل الإجلال والتقدير الشهداء الذين ارتوت بدمائهم أرض الكنانة، فنالوا هم من الحياة أسمى ما يناله البشر، ونلنا نحن من تضحيتهم بأرواحهم العز والمجد والفخر، وإذا كانت الشعوب تتلقى فى شهدائها العزاء، فنحن نتلقى فى شهدائنا التهانى، لأن شهداءنا ليسوا أمواتاً، وإنما هم أحياء يقيمون بيننا مثلما هم أحياء عند ربهم يرزقون، نستلهم منهم معانى التضحية والفداء، ونستمد من تضحياتهم العزم والإباء، ونرفع بهم رؤوسنا حتى تعانق السماء".

وأضاف: "فتحية تقدير واحترام لأبطال القوات المسلحة والشرطة البواسل قادة وضباطا وجنوداً وأفراداً، على دورهم فى تحقيق الأمن والأمان والاستقرار للدولة المصرية، وجهودهم فى مواجهة الإرهاب، والذين ستظل بطولاتهم وتضحياتهم عالقة فى أذهان كل المصريين على مر التاريخ، رمزا للدفاع بالغالى والنفيس عن هذا الوطن العظيم، والاعتزاز والفخر بأشرف دماء سالت دفاعًا عن تراب الوطن".

وتابع: "بالأمس احتفلت مصر باليوم العالمى للمرأة، وننتهز هذه المناسبة الغالية علينا جميعا لنتوجه بخالص التهنئة لكل مرأة مصرية، ولكل النساء فى جميع أرجاء العالم بمناسبة هذا اليوم، فالمرأة رغم العديد من التحديات التى واجهتها على مر العصور فقد ظلــت قدرتها علــــى الصمود قائمـــة؛ لتثبت أنها قادرة على التأثيــر والإبـــداع فى مختلف المجالات".

وأضاف: "ها هى المرأة المصرية اليوم تحصد ثمار هــذا الصمــود وذلك الكفــاح، حتى أصبحت شريكاً كاملاً فى صنع القرارات وتحــقيـــق الانجــــازات، وصارت وزيــــرة، ونائبة عـــن الشعــــب فى البرلمان بغرفتيه، بل وأصبحت قاضية تعتلى منصة القضاء".

واختتم قائلا: "تحية إجلال وتقدير لكل إمرأة على وجه الأرض .... تحية لكل أم وأخت وزوجة ... والتى قال عنها كاتبنا المصرى الكبير توفيق الحكيم ــ وبحق ــ إن عقل المرأة إذا ذبل ومات، فقد ذبل عقل الأمة كلّها ومات".



