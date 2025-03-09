كشفت وزارة أمن الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد الجرحى والمعوّقين في صفوف الجيش الإسرائيلي إلى 78 ألفاً، من جرّاء الحرب الأخيرة.

وأشارت الوزارة إلى أنّ معظم هؤلاء هم من جنود الاحتياط وأنّ أكثر من 50% منهم هم حتى سن الثلاثين، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأوضحت الوزارة أنّ 62% منهم يعانون من إصابات نفسية، و10% من الجرحى حالتهم متوسطة إلى خطرة، مشيرة إلى وجود 194 جندياً حالياً في المستشفيات الإسرائيلية.

في سياقٍ متصل، تحدّث موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن قلق في هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، يتعلّق بـ"النقص الشديد في القوى العاملة"، وسط تقديرات تفيد بوجود "ضغط شديد على الجنود النظاميّين، الذين لن يعودوا إلى منازلهم، في السنوات المقبلة".

وبحسب شعبة العمليات في جيش الاحتلال، يُقدَّر أنّ "إسرائيل ستدخل لأعوام في نقص بالقوى البشرية، لم تشهده منذ أيام الحزام الأمني في جنوبي لبنان، والذي استمر بعد ذلك بوقت قصير حتى أعوام الانتفاضة الثانية".