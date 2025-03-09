واردات مصر من أجزاء السيارات ارتفعت بنسبة 33.7% خلال العام الماضي

ارتفعت إجمالي قيمة الواردات المصرية من سيارات الركوب بنسبة 22.3%، خلال عام 2024، لتسجل نحو 2.61 مليار دولار، مقابل 2.14 مليار دولار خلال عام 2023، بزيادة 475.67 مليون دولار، وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.



وبحسب النشرة، التي حصلت "الشروق" على نسخة منها، ارتفعت قيمة الواردات المصرية من السيارات الملاكي خلال شهر ديسمبر الماضي، بنسبة 17%، لتسجل نحو 286 مليون دولار، مقابل 244.5 مليون دولار خلال الشهر المقابل من العام الماضي، بزيادة 41.52 مليون دولار.

ووفقا لنشرة "المركزي للإحصاء"، سجلت قيمة واردات مصر من أجزاء السيارات خلال شهر ديسمبر الماضي، ارتفاعا بنسبة 89.4% لتصل إلى 90.11 مليون دولار، مقابل 47.58 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضى، بزيادة 42.53 مليون دولار.

فيما ارتفعت قيمة واردات مصر من أجزاء السيارات خلال العام الماضي، بنسبة 33.7% لتصل إلى 831.95 مليون دولار، مقابل 622.04 مليون دولار خلال العام السابق، بزيادة 209.91 مليون دولار.



وخلال شهر ديمسبر الماضي، زادت قيمة واردات مصر من سيارات نقل البضائع، بنسبة 89.3% لتسجل 33.15 مليون دولار، مقارنة بـ 17.51 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي، بارتفاع 15.64 مليون دولار.



فيما زادت قيمة واردات السيارات للاستخدامات الخاصة بنسبة 29% لتسجل 2.75 مليون دولار، مقابل 2.13 مليون دولار، بزيادة 626 الف دولار، وصعدت قيمة الواردات من الجرارات وحدات كاملة بنسبة 252% لتسجل 82.11 مليون دولار، مقابل 23.30 مليون دولار، بقيمة ارتفاع 58.81 مليون دولار.



وخلال العام الماضي، قفزت واردات الأتوبيسات والميكروباص والميني باص بنسبة 729% لتسجل 109.09 مليون دولار، مقارنة بـ 13.15 مليون دولار، خلال عام 2023، بارتفاع 95.94 مليون دولار، وارتفعت واردات مصر من سيارات نقل البضائع، بنسبة 33% لتسجل 239.27 مليون دولار، مقارنة بـ 179.90 مليون دولار خلال العام السابق، بزيادة 59.37 مليون دولار.



كما صعدت قيمة الواردات من الجرارات وحدات كاملة خلال الفترة بنسبة 157.7% لتسجل 445.62 مليون دولار، مقابل 172.88 مليون دولار، بارتفاع 272.74 مليون دولار، وزادت واردات السيارات للاستخدامات الخاصة بنسبة 36.4% لتسجل 61.59 مليون دولار، مقابل 45.13 مليون دولار، بارتفاع 16.46 مليون دولار.



ارتفع إجمالي مبيعات السيارات في مصر بمختلف فئاتها بنسبة 13.6% خلال عام 2024 إلى 102.2 ألف سيارة، مقابل 90.3 ألف سيارة في العام السابق 2023، بحسب تقرير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".

وعانى السوق المحلية من نقص المعروض، لاسيما بعد توقف الاستيراد بشكل جزئي نتيجة توقف بند التسجيل الخاص بسيارات الركوب على المنظومة، الذي أقرته مصر سنة 2020، وبدأ التشغيل الإلزامي له في أكتوبر من العام التالي، ويعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن بـ48 ساعة على الأقل، ما يتيح للمستورد الحصول على رقم تعريفي للشحنة بند جمركي "ACID"، وذلك من خلال منصة "نافذة" الحكومية.

ولا يزال الاستيراد متوقف بشكل جزئي، نتيجة توقف بند التسجيل الخاص بسيارات الركوب على منظومة "ACI"حتى الآن، وهو ما تزامن مع قيام بعض الأشخاص باستيراد سيارات على بنود أخرى كبند الأمتعة الشخصية.

فيما بدأت الجمارك منذ طلع شهر فبراير الجاري، الإفراج عن السيارات الزيرو المحتجزة لديها منذ مايو الماضي، والمخالفة لقواعد منظومة الشحن المسبق، مقابل دفع الرسوم الجمركية المستحقة عليها وغرامة مالية، بحسب ما ذكره مصدر في جمارك بورسعيد لـ"الشروق" سابقا.