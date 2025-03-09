تستكمل اليوم منافسات الجولة الثامنة والعشرون لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يستضيف مانشستر يونايتد نظيره آرسنال بملعب أولد ترافورد، في مباراة من العيار الثقيل، ودائما ما تتسم لقاءات الفريقين بالإثارة والندية رغم موقفهما في جدول الترتيب.

وتمتاز لقاءات الفريقين بالعراقة حيث بدأت مبارياتهما في أكتوبر عام 1894، لكن مانشستر يونايتد يمتلك الأفضلية في مواجهاتهما السابقة.

وخلال 243 مباراة أقيمت بين الناديين في جميع البطولات، حقق مانشستر يونايتد 99 فوزاً، مقابل 90 انتصاراً لآرسنال فيما خيم التعادل على 54 لقاء.

وتعتبر مباراة اليوم هي المواجهة الثالثة بينهما في كل المنافسات هذا الموسم، إذ فاز آرسنال 2 - صفر في لقائهما بجولة الذهاب للمسابقة في ديسمبر الماضي، قبل أن ينتصر مانشستر يونايتد بركلات الترجيح، على الفريق الملقب بـ«المدفعجية» بالدور الثالث لكأس إنجلترا قبل شهرين.

وستكون المباراة رقم 200 لميكيل أرتيتا بقيادة آرسنال في الدوري، حيث يسعى إلى تحقيق فوزه الخامس توالياً ضمن البطولة بمواجهة الغريم، ويطمع «المدفعجية» في العودة لنغمة الانتصارات التي غابت عنه خلال المرحلتين الماضيتين، عقب خسارته أمام ضيفه وست هام، وتعادله مع مضيفه نوتينجهام فورست.

على الجانب الآخر يدخل مانشستر يونايتد اللقاء من استعادة جزء من كبريائه حيث يعاني من النتائج المهتزة هذا الموسم، وابتعد مبكراً عن صراع المنافسة على اللقب، حيث يحتل حالياً المركز الرابع عشر برصيد 33 نقطة بالإضافة إلى خروجه من الدور الـ 16 لمسابقة كأس إنجلترا التي توج بلقبها الموسم الماضي، وتتبقى آمال جماهيره متعلقة ببطولة الدوري الأوروبي.

وخسر مانشستر يونايتد مبارياته الأربع الأخيرة أمام آرسنال حيث يرجع آخر فوز حققه على منافسه بالمسابقة إلى 4 سبتمبر 2022، حينما انتصر 3-1 على ملعب «أولد ترافورد»، الذي يستضيف اللقاء المقبل بينهما.

وفي باقي المباريات يستضيف تشيلسي نظيره ليستر سيتي من أجل الحفاظ على حظوظه والتواجد في المربع الذهبي للمسابقة.

يدخل تشيلسي اللقاء ولديه 46 نقطة في المركز الرابع، بينما يحتل ليستر سيتي المركز قبل الأخير في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة.

بينما يحل بورنموث ضيفاً على توتنهام هوتسبير، في لقاء الجريح، كان بورنموث قد خسر من برايتون الجولة الماضية و يمتلك 43 نقطة، بينما خسر توتنهام من مانشستر سيتي ف الجولة الماضية ويمتلك 33 نقطة.