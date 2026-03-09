الدفاعات الجوية الإماراتية: تدمير 12 صاروخا باليستيا واعتراض 17 طائرة مسيرة إيرانية

قالت وزارة الدفاع الإماراتية، إن الدفاعات الجوية رصدت اليوم الاثنين، 15 صاروخا باليستيا حيث تم تدمير 12 صاروخ باليستي، فيما سقطت 3 صواريخ باليستية في البحر.

وأشارت في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، إلى رصد 18 طائرة مسيرة، حيث تم اعتراض 17 طائرة مسيرة، بينما سقطت طائرة مسيرة داخل أراضي الدولة.

ولفتت إلى رصد 253 صاروخاً باليستياً منذ بدء الهجوم الإيراني، مشيرة إلى تدمير 233 صاروخاً باليستياَ، فيما سقط 18 منها في مياه البحر، وسقط 2 صاروخ على أراضي الدولة.

وأفادت برصد 1440 طائرة مسيرة إيرانية وتم اعتراض 1359 منها، فيما وقعت 81 طائرة مسيرة داخل أراضي الدولة، كما تم أيضاً رصد وتدمير 8 صواريخ جوالة.

ونوهت أن هذه الاعتداءات خلفت 4 حالات وفاة من الجنسية الباكستانية والنيبالية والبنغلادشية، و117 حالة إصابة بسيطة من الجنسية الإماراتية، والمصرية، والسودانية، والإثيوبية، والفلبينية، والباكستانية، والإيرانية، والهندية، والبنغلادشية، والسريلانكية، والأذربيجانية، واليمنية، والأوغندية، والإرتيرية، واللبنانية، والأفغانية، والبحرينية، وجزر القمر، والتركية، والعراقية، والنيبالية، والنيجيرية، والعمانية، والأردنية، والفلسطينية.

وأكدت الوزارة أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.