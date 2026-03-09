هيجسيث لا يستبعد سقوط مزيد من الضحايا خلال الحرب على إيران

- وزير الحرب الأمريكي: إيران ستصبح عاجزة عاجلا أم آجلا



قال وزير الحرب الأمريكي، بيت هيجسيث، الاثنين، إن الحرب التي تشنها بلاده وإسرائيل على إيران لم يكن لها أن تحدث بدون خسائر في الأرواح، متوقعا سقوط "مزيد من الضحايا".

وأضاف هيجسيث في مقابلة مع قناة "سي بي إس" الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب "كان محقا" في توقعه وقوع خسائر بشرية جراء هذه الهجمات على إيران، دون ذكر الجانب الذي يسقط منه الضحايا.

ومنذ 28 فبراير، قُتل جراء الهجمات الأمريكية الإسرائيلية قرابة 1332 إيرانيا، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما قُتل نحو 13 إسرائيليا، بالإضافة إلى 8 جنود أمريكيين.

من جهة أخرى، توعد الوزير الأمريكي باستهداف مزيد من السفن الإيرانية، مشيرا إلى أن مرحلة استخدام بلاده وإسرائيل الذخائر التقليدية والقنابل غير الموجهة في الهجمات لم تبدأ بعد.

وادعى أن إيران "ستصبح عاجزة في الحرب عاجلا أم آجلا"، وأنها "لن يكون أمامها خيار سوى الاستسلام".

ومضى وزير الحرب قائلا: "لقد بدأنا الحرب للتو، وما زلنا في مرحلة تصاعدها".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت واشنطن ستطلب مساعدة جماعات كردية في إيران، قال إن "هذا متروك لهم، لكن في الوقت الحالي الأمر ليس ضمن نطاق مهمتنا".

كما أعرب الوزير عن تمنياته بـ "التوفيق لجميع الجماعات الأخرى التي تحاول الاستفادة من الوضع في إيران"، لكنه لم يوضح ما إذا كان سيتم التنسيق معها أم لا.

وكان البيت الأبيض قد نفى، الأربعاء، صحة الأنباء التي تحدثت عن موافقة ترامب على خطة لتسليح "القوات الكردية" في المنطقة، بهدف إشعال انتفاضة شعبية داخل إيران.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد نقلت عن مسئولين أمريكيين أن ترامب "منفتح على دعم مجموعات جاهزة للتسلح بهدف الإطاحة بالنظام في إيران".

وأشار المسئولون، الذين فضلوا عدم الكشف عن هويتهم، إلى أن هذه المجموعات قد تتحول لاحقا في إيران إلى "قوة برية" تابعة للولايات المتحدة.