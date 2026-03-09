البحرين: إصابة 32 مدنيا جراء هجوم بمسيرات إيرانية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت وزارة الصحة البحرينية إن 32 مدنيا أصيبوا في هجوم بطائرات مسيرة إيرانية على جزيرة سترة جنوب العاصمة المنامة.

وذكرت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء البحرينية في وقت مبكر من اليوم الاثنين أن جميع المصابين مواطنون بحرينيون.

وقالت إن أطفالا من بين المصابين ، وإن أربعة أشخاص في حالة خطيرة.

وكانت وزارة الداخلية قد ذكرت في وقت سابق في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس أن "عددا من المنازل في سترة تضرر نتيجة هجوم بطائرات مسيرة".

وصباح الأحد، قالت الوزارة إن "العدوان الإيراني هاجم أهدافا مدنية بشكل عشوائي وتسبب في أضرار مادية لمحطة لتحلية المياه في أعقاب هجوم بطائرات مسيرة".

ونفذت إيران هجمات في جميع أنحاء الشرق الأوسط خلال الأسبوع الماضي ردا على الضربات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية داخل إيران. واستهدفت الهجمات قواعد عسكرية أمريكية بالإضافة إلى مواقع مدنية مثل المطارات والمباني السكنية.

وتم الإبلاغ عن ضربات في دول عربية، حيث أبلغت دول الخليج بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر عن عدد كبير بشكل خاص من الحوادث.

