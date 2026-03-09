يستضيف بيت السناري مساء غد الثلاثاء حفل توقيع ومناقشة كتاب "التلاوة المصرية.. قصة التوهج ومسارات الانطفاء" للكاتب والناقد الموسيقي هيثم أبوزيد، المتخصص في تراث التلاوة والإنشاد الديني.

الكتاب الذي أصدرته دار العين للنشر وقدم له الدكتور أحمد نعينع، شيخ عموم المقارئ المصرية، يقع في 330 صفحة، ويتكون من عشرة فصول، خمسة منها تتناول أسباب صعود فن التلاوة في مصر، وانتشار المدرسة القرآنية المصرية في مختلف بلدان العالم الإسلامي، وأهم خصائص هذه المدرسة، والسمات المميزة لأبرز أعلامها.

ويخصص المؤلف الفصول الخمسة الأخيرة لمناقشة أسباب تراجع أصوات القراء وضعف أدائهم، ومظاهر التراجع العام في ميدان قراءة القرآن خلال العقود الماضية، ويقدم خطة مقترحة للتدقيق في اختيار الأصوات الإذاعية.

يبدأ الحفل في تمام التاسعة مساء، برعاية مبادرة سيرة القاهرة، ويشترك في المناقشة كل من الدكتور أحمد يوسف، أستاذ النقد والبلاغة، والشاعر عبد الرحمن الطويل، الباحث في تاريخ أعلام القراء، ويدير اللقاء الإعلامي حسن الشاذلي.