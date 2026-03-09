عراقجي: اختيار مجتبى خامنئي مرشدا جديدا يضمن سيادة إيران

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن اختيار المرشد الجديد مجتبى خامنئي، "سيضمن سيادة الوطن وسلامة أراضيه وسيعزز وحدته وتلاحمه الوطني".

وقال عراقجي، في بيان، نقلته وكالة سبوتنيك الروسية اليوم الإثنين: "في ظل الوضع الخطير، الذي يواجهه وطننا العزيز بسبب استمرار العدوان العسكري للولايات المتحدة والكيان الصهيوني، فإن انتخاب قائد الثورة الإسلامية بأغلبية أصوات ممثلي الشعب في مجلس خبراء القيادة وبدعم شامل من الشعب الإيراني، سيكون ضامنًا للاتحاد وانسجام الإيرانيين، والاستقلال والسيادة الوطنية وسلامة أراضي بلادنا العزيزة"، على حد وصفه.

وأضاف: "وزارة الخارجية وكل البعثات الدبلوماسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، في الداخل والخارج، بإعلانها البيعة مع القائد الثالث للثورة الإسلامية، تجدد عهدها مع القائد المعظم وشعب إيران العظيم على الاستمرار في الجهد الدؤوب في سبيل تعزيز المصالح الوطنية الإيرانية وتحقيق الأهداف السامية للسياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأعلن مجلس خبراء القيادة الإيراني، تعيين مجتبى خامنئي، مرشدا أعلى للبلاد خلفا لوالده علي خامنئي، حسبما ذكرت وسائل إعلام إيرانية، يوم أمس الأحد.

وأصبح مجتبى خامنئي، هو الزعيم الثالث للثورة الإسلامية في إيران بعد توليه هذا المنصب، حسبما ذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، في تدوينة عبر منصة "إكس".