ترامب: قرار وقف الحرب على إيران سيكون بالتشاور مع نتنياهو

- يعتقد بأنه من الضروري أن تواصل إسرائيل ضرباتها على إيران حتى بعد إعلان واشنطن وقف الحرب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، إن القرار النهائي لوقف الهجمات على إيران سيكون "بالتوقيت المناسب" وبالتشاور مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

جاء ذلك في مقابلة هاتفية له مع صحيفة "إسرائيل أوف تايمز"، عقب إعلان إيران رسميا اختيار مجتبى خامنئي، مرشدا جديدا للبلاد خلفا لوالده علي خامنئي الذي قُتل في غارة جوية أمريكية إسرائيلية قبل أيام.

وأضاف أنه لا يوجد جدول زمني حتى الآن بشأن وقف الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وأفاد بأنه سيتخذ قرار وقف الهجمات "في التوقيت المناسب ومع أخذ جميع العوامل بعين الاعتبار"، وأردف: "سأتخذ القرار النهائي بنفسي، لكن سأتشاور مع نتنياهو أيضا".

وادعى الرئيس الأمريكي أن إيران "كانت ستقضي على إسرائيل وما حولها" لو لم تبدأ واشنطن وتل أبيب هجمات عليها في فبراير الفائت.

وأشار إلى أن واشنطن وتل أبيب "عملتا معا وقضيتا على بلد كانت تريد القضاء على إسرائيل".

وردا على سؤال عما إذا كانت إسرائيل ستواصل هجماتها على إيران حتى بعد قرار الولايات المتحدة وقف الحرب، قال ترامب إنه يعتقد بضرورة استمرار ذلك.

وبينما امتنع ترامب عن تحديد موعد لمدة الهجمات على إيران، قالت متحدثة البيت الأبيض كارولاين ليفيت، الجمعة، إن واشنطن تتوقع أن تستمر الحرب ما بين 4 إلى 6 أسابيع.

ومنذ 28 فبراير تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوما عسكريًا على إيران، قتل جراءها أكثر من ألف شخص، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسئولون أمنيون.

وترد إيران بهجمات على ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول الخليج العربي والعراق والأردن، لكن بعضها أسقط قتلى وجرحى وأضر بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة، مطالبة بوقف الاعتداءات.