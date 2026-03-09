واشنطن تطلب من موظفي سفارتها في الرياض بمغادرة السعودية

- الخارجية الأمريكية استثنت الموظفين "المكلفين بمهام طارئة"

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تعليمات لموظفي سفارتها "غير المكلفين بمهام طارئة" في الرياض، بمغادرة السعودية مع عائلاتهم.

جاء ذلك في بيان نشرته السفارة الأمريكية بالرياض، الاثنين، وتضمن تحذيرا أمنيا، وذلك على خلفية الهجمات التي تنفذها إيران بالمنطقة ردا على العدوان الأمريكي الإسرائيلي عليها.

وطالب البيان موظفي السفارة "غير المكلفين بمهام طارئة" في الرياض، بمغادرة السعودية مع عائلاتهم، بسبب "مخاطر أمنية".

وكانت الخارجية الأمريكية أصدرت في 3 مارس الجاري تعليمات للموظفين الأمريكيين في قطر والأردن والبحرين والكويت بمغادرة هذه البلاد، باستثناء المكلف منهم بـ "مهام طارئة".

ومنذ 28 فبراير تشن إسرائيل والولايات المتحدة عدوانًا عسكريًا على إيران، قتل ما لا يقل عن 1332 شخصا، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسئولون أمنيون.

وترد إيران بهجمات على ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول الخليج العربي والعراق والأردن، لكن بعضها تسبب بقتلى وجرحى وأضر بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة، مطالبة بوقف الاعتداءات.

كما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل، ما أدى لمقتل ما لا يقل عن 13 شخصا وإصابة 1929، بالإضافة إلى هجمات أخرى قتلت 6 جنود أمريكيين وأصابت 18.

وتتهم واشنطن وتل أبيب طهران بامتلاك برنامجين نووي وصاروخي يهددان إسرائيل ودولا إقليمية صديقة للولايات المتحدة، بينما تقول إيران إن برنامجها النووي سلمي ولا تسعى إلى إنتاج أسلحة نووية.