إقليم أونتاريو الكندي يضع خطة لإنهاء الغلق الاقتصادي بسبب كورونا

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بدأت حكومة إقليم أونتاريو الكندي، وضع خطة لاستئناف النشاط الاقتصادي بعد فترة الغلق التي تقررت لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال رئيس وزراء الإقليم دوج فورد اليوم الخميس، إن الحكومة شكلت لجنة رسمية تضم وزير المالية رود فيليبس لوضع خطة للنمو الاقتصادي وتوفير الوظائف خلال الشهور المقبلة.

يذكر أن إقليم أونتاريو يضم حوالي 7ر14 مليون نسمة بما يعادل نحو 40% من سكان الدولة، كما يمثل حوالي 40% من إجمالي الناتج المحلي لكندا بحسب وكالة بلومبرج للأنباء. ويمثل إعلان رئيس الوزراء اليوم مرحلة مهمة في أزمة جائحة كورونا والتي أدت إلى فقدان حوالي مليون شخص لوظائفهم في كندا خلال مارس المامضي. وفقد إقليم أونتاريو حواولي 403 آلاف وظيفة.

وقال فورد في مؤتمر صحفي بمدينة أونتاريو "نحن قوة اقتصادية في أمريكا الشمالية... سنعيد إدارة المحرك مجددا. أنا واثق تماما من اننا سنعيد الاقتصاد ليقف على قدميه".

وأشارت بلومبرج إلى أن إجمالي الناتج المحلي لإقليم أونتاريو خلال العام الماضي 887 مليار دولار كندي (633 مليار دولار).