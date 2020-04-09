650 ألف شركة بألمانيا أبلعت عن تخفيض أوقات دوام عامليها بسبب كورونا

أعلنت الوكالة الاتحادية للعمل في ألمانيا اليوم الخميس أن عدد الشركات التي أخطرتها بتخفيض أوقات دوام عامليها بسبب أزمة كورونا، ارتفع إلى 650 ألف شركة.

وأوضحت الوكالة أن هذا العدد يرتفع بنسبة نحو 40% مقارنة بالعدد الذي وصلت إليه مؤخرا، عندما وصل إلى 470 ألف شركة في السابع والعشرين من مارس الماضي.

غير أن المسح الخاص الذي قامت به الوكالة لا يعطي معلومات عن عدد الأشخاص المعنيين بهذا التخفيض، وسيتضح ذلك لاحقا لأن هناك بعض الشركات تخطر بتخفيض أوقات الدوام ثم لا تطبقه فعليا، كما أن عدد العاملين المتأثرين بهذا الإجراء يتفاوت على نحو قوي من شركة إلى أخرى.

وتتوقع الوكالة أن يتجاوز عدد العاملين المتأثرين بهذا التخفيض الرقم القياسي الذي حدث إبان الأزمة المالية في أيار/مايو 2009، عندما تجاوز عدد العاملين الذين تم تخفيض أوقات دوامهم 4ر1 مليون شخص.

وذكرت الوكالة أن الشركات المبلغة عن تخفيض ساعات الدوام تنتمي إلى كل القطاعات لكن أكثرها ينتمي إلى قطاع الضيافة وتجارة التجزئة.