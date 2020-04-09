الجيش التشادي يعلن قتل 1000 مسلح من بوكو حرام خلال 10 أيام

أعلن الجيش التشادي، اليوم الخميس، أن جنوده قتلوا نحو 1000 مسلح من جماعة بوكو حرام المتطرفة خلال عملية لمكافحة الإرهاب استمرت عشرة أيام.

وقال المتحدث باسم الجيش برميندوا أجونا في بيان إن 52 جنديا لقوا حتفهم أيضا خلال الاشتباكات التي وقعت في منطقة بحيرة تشاد المتاخمة لنيجيريا والنيجر.

وأضاف أجونا أن العملية شهدت مطاردة العديد من الإرهابيين الآخرين، وتم شن العملية انتقاما من هجوم نفذته بوكو حرام وأسفر عن مقتل أكثر من 90 جنديا تشاديا في 23 مارس.

وتشكل بوكو حرام تهديدا مستمرا للمجتمعات الواقعة شمال شرقي نيجيريا، كما تشن هجمات في تشاد والنيجر والكاميرون.

ومنذ عام 2009، قتلت تلك الجماعة المتطرفة عشرات الآلاف من الأشخاص في المنطقة، كما فر ما يقدر بنحو 5ر2 مليون شخص من ديارهم.

وتهدف تلك الجماعة إلى فرض تفسير متشدد للشريعة الإسلامية.