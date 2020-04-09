

أعلن مصدر بوزارة الطاقة الروسية، عن استعداد بلاده لخفض إنتاجها النفطي بنسبة 14% عن مستوى الإنتاج في الربع الأول من 2020، ويأتي ذلك قبل اجتماع اليوم الخميس لدول تحالف "أوبك+" لبحث سوق النفط.

وقال المصدر لوكالة أنباء "تاس" الروسية: "إن روسيا على استعداد لخفض الإنتاج بواقع 1.6 مليون برميل يوميا عن مستوى الإنتاج في الربع الأول من العام الماضي"، لافتا إلى أن موسكو ستوافق على هذا الخفض في حال قيام الدول الأخرى بتلقيص إنتاجها بشكل متناسب.

ومن المقرر أن تعقد دول تحالف "أوبك+" ومنتجون آخرون اليوم اجتماعا طارئا عبر جسر تلفزيوني، لبحث إبرام اتفاق جديد لخفض الإنتاج بهدف دعم أسواق النفط المتهاوية.

ووفقا لموسكو، فإن الحديث يجري عن تنفيذ خفض إجمالي بواقع 10 ملايين برميل في اليوم، وذلك في ظل تراجع الطلب العالمي على الخام بسبب جائحة كورونا، وتطالب روسيا والسعودية، الولايات المتحدة التي أصبحت مؤخرا أكبر منتج للنفط في العالم بالانضمام للاتفاقية.