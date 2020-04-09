القوات البحرية تتسلم اليوم غواصة جديدة من ألمانيا

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية اليوم الخميس أن البحرية ستتسلم اليوم الخميس غواصة جديدة من ألمانيا.

وذكر المتحدث العقيد تامر الرفاعى، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن "القوات البحرية تستلم رسميا صباح اليوم بميناء كيل بدولة ألمانيا ثالث غواصة مصرية حديثة من طراز 209/1400 رقمs43 ".

وأضاف أن "هذه الغواصة هى الثالثة من أصل أربع غواصات تعاقدت عليها جمهورية مصر العربية عام 2014 ، وتعتبر أحدث فئة من هذا الطراز بالعالم، وذلك بعد إتمام تأهيل الأطقم الفنية والتخصصية العاملة على الغواصة فى وقت قياسى وفقا لبرنامج متزامن بكل من مصر وألمانيا".