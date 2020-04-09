قالت الدكتورة نانسي الجندي، رئيس الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة والسكان، إن فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» لا ينتقل عن طريق الهواء، وإنما عن طريق التلامس عبر الأحضان والسلام، مشددة على أهمية تحقيق التباعد الجسدي ما بين الأفراد.

وأضافت خلال مقطع فيديو بثته صفحة وزارة الصحة والسكان على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء أمس الأربعاء، أن انتقال الفيروس عبر الحيوانات أو الحشرات لم يثبت إلى الآن، مشيرة إلى أهمية اتخاذ الإجراءات الاحترازية بترك المسافة بين الأفراد، وتجنب السلام والأحضان والتقبيل، وغسل اليدين بصورة مستمرة، وتنظيف الأسطح بالكحول أو الكلور المخفف بالماء.

وأشارت إلى أن تنظيف الأسطح يكون بمعدل مرتين إلى ثلاث مرات يوميًا إذا كان الفرد مقيمًا في المنزل بمفرده، معقبة: «مش كل شوية ألمع لإن الكحول والمواد المطهرة قد تتسبب في حساسية للأفراد».

وأوضحت رئيس الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة والسكان أن المسافة التي يجب أن يتركها الفرد ما بينه وبين الآخرين يجب ألا تقل عن متر، لافتة إلى أن التزام الأفراد بالإجراءات الوقائية يقلل من انتشار الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، تسجيل 110 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»؛ إضافة إلى 9 وفيات؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 1560 إصابة في مصر.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد ارتفعت لتصبح 439 حالة، من ضمنهم 305 متعافيًا.