رئيس جامعة بني سويف: تجهيز 1200 غرفة في 4 مدن لاستقبال حالات كورونا

قال الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، إن الجامعة تلقت تعليمات منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، بتجهيز جميع إمكانيات الجامعة من مستشفى ومدن جامعية.

وأضاف «حسن» في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» المُذاع عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء أمس الأربعاء، أن الجامعة لديها أربع مدن جامعية بسعة 1200 غرفة، مجهزة تمامًا لاستقبال الحالات، منذ شهر، موضحًا أن المباني منفصلة تمامًا عن بعضها البعض، بحيث تخصص أماكن للعيادات، وأخرى للصيدليات، وأخرى لإقامة الأطباء.

وذكر أن المستشفى رفعت حالة الاستعداد، من صيانة أجهزة التنفس الصناعي، وإعداد الرعايات المركزة، وتجهيز أماكن للعزل لحين الحاجة إليها، مشيرًا إلى إعداد ثلاثة فنادق مجهزة تمامًا، تم إخلاؤها لتصبح جاهزة لاستقبال الحالات حال الحاجة إليها.