محافظ الإسماعيلية: رصدنا 137 حالة تعدي على المباني

قال اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، إن المحافظة تتصدى لتعديات المباني والأراضي الزراعية بمنتهى القوة، مؤكدًا على استمراره في إزالة التعديات وعدم التهاون مع المخالفين.

وأضاف «بشارة» خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس الأربعاء، أن المحافظة رصدت 137 حالة تعدي مباني، و34 تعدي زراعة، مشيرًا إلى أنه جاري إزالتهم وتحويل من نفذوا التعديات على النيابة العسكرية.

وعن عمليات التطهير والتعقيم داخل المحافظة، توجه بالشكر للقوات المسلحة لمشاركتها في عمليات التعقيم والتطهير في جامعة قناة السويس وقرية عزبة أبو ربيع، فضلًا عن إرسال الكراتين الغذائية لقرية أبو ربيع المعزولة الصحية.

وأشار محافظ الإسماعيلية إلى أن المحافظة تعقم الأماكن ذات الحركة الكثيفة من المواطنين كالمواقف الخاصة بالأتوبيسات، داخل المحافظة أو المراكز المختلفة مرتين يوميًا، إحداهما صباحًا قبل حركة المواطنين، وأخرى ظهرًا أو ليلًا؛ للاطمئنان من عدم انتشار فيروس كورونا المستجد.



