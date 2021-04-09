متحدث الرئاسة التونسي ينشر صور لحظة وصول قيس سعيد إلى مطار القاهرة

حل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد بعد ظهر اليوم الجمعة 9 أبريل 2021 بمطار القاهرة الدولي، وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مقدمة مستقبلي رئيس الدولة لدى وصوله إلى القاهرة.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم، بمطار القاهرة الدولي، نظيره التونسي قيس سعيد، الذي يحل ضيفًا عزيزًا علي مصر في زيارة رسمية لمدة ثلاثة أيام.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه سيتم عقد لقاء قمة مصرية تونسية غدًا السبت بقصر الاتحادية، من المقرر أن تتناول التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل، وكذلك سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في المجالات كافة، خاصة على المستوى الأمني والاقتصادي والاستثماري