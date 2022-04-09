وزيرة الدفاع الألمانية: لا مجال لتوريد أسلحة من مخزون الجيش الألماني لأوكرانيا



قالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستيانه لامبرشت، إنه لا مجال لتوريد أسلحة وعتاد من مخزون الجيش الألماني مباشرة لأوكرانيا.



وأضافت الوزيرة في تصريحات لصحيفة "أوجسبورجر ألجماينه" تسايتونج الصادرة اليوم السبت، أنه للحفاظ على القدرة الدفاعية للجيش، فإن عمليات التوريد المستقبلية إلى أوكرانيا يجب أن تحدث عبر قطاع تصنيع الأسلحة مباشرة.



وتابعت لامبرشت: "فيما يتعلق بالتوريد من مخزون الجيش الألماني، يجب أن أقول بصدق إننا وصلنا الآن إلى حدودنا، لأن القوات يجب أن تظل قادرة على ضمان الدفاع الوطني ودفاع التحالف".



وشددت لامبرشت، على أن هذا لا يعني أن ألمانيا لا تستطيع فعل المزيد لأوكرانيا، قائلة: "لهذا السبب أوضحنا أيضا ما يمكن أن يقدمه قطاع صناعة الأسلحة بشكل مباشر"، مشيرة إلى أنه ليس بمقدورها الآن تقديم أية تفاصيل حول عمليات توريد الأسلحة.