قالت قناة «روسيا اليوم»، إنّ انفجارًا داخل معمل للحديد شمالي البلاد، تسبب بإصابة 14 شخصا.



وأضافت أن الانفجار حدث في معمل للحديث بالقرب من محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق، دون معرفة أسبابه حتى اللحظة.



وأوضحت أن المعلومات الأولية تشير إلى أن هناك أنباء عن وجود قتلى.



وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر عسكري عراقي، بأنّ جنديين قتلا، في هجوم شنه مسلحون من تنظيم داعش استهدف حاجزًا عسكريًّا في محافظة الأنبار غربي البلاد.



وقالت تقارير إعلامية، إن عناصر من داعش هاجموا بالأسلحة الرشاشة حاجزا عسكريا بالقرب من قضاء هيت غربي الانبار، ما أوقع قتيلين واثنين من الجرحى.



وجاء الهجوم بعد تعرض المنطقة إلى عاصفة ترابية كثيفة، حيث استغل عناصر التنظيم انعدام الرؤية.



وكان تنظيم داعش قد سيطر على نحو ثلث مساحة العراق صيف 2014، قبل أن تعلن بغداد استعادة كامل أراضي الدولة في 2017، لكن خلايا نائمة للتنظيم ما زالت تنتشر في مناطق واسعة وتنفذ هجمات في البلاد.