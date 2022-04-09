 ضبط سيارة محملة بـ4000 لتر سولار قبل بيعهم في السوق السوداء بالبحيرة - بوابة الشروق
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ضبط سيارة محملة بـ4000 لتر سولار قبل بيعهم في السوق السوداء بالبحيرة

خميس البرعي
نشر في: السبت 9 أبريل 2022 - 1:33 م | آخر تحديث: السبت 9 أبريل 2022 - 1:33 م

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على ضرورة تكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الاستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة.

وشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر بالتنسيق مع مباحث التموين بحملات تموينية على محطات الوقود بمركز حوش عيسى، أسفرت عن ضبط سيارة محملة بـ٤٠٠٠ لتر سولار قبل بيعهم بالسوق السوداء.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

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