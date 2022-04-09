تشافي يعلن اقتراب تعافي مصابي برشلونة

أكد المدير الفني لبرشلونة، تشافي هيرنانديز، إنه يأمل أن "يعود أنسو فاتي عاجلا وليس آجلا"، وذلك قبل مواجهة ليفانتي غدا الأحد على ملعب مدينة فالنسيا، ضمن الجولة 31 من الدوري الإسباني.

وقال تشافي في مؤتمر صحفي اليوم السبت: "أنسو لاعب يصنع الفارق ونحن نتابعه عن كثب. كنت أتابع مرانه. يقول إنه لا يشعر بألم وسيعود تدريجيا إلى المران الجماعي".

وفيما يتعلق بإصابة جيرارد بيكيه، الذي تم استبداله في الشوط الأول من مباراة آينتراخت التي انتهت بالتعال (1-1) الخميس الماضي، بسبب إصابة في أوتار ساقه اليسرى، قال إنه "ليس لديه الإصابة بحد ذاتها، بل الكثير من الآلام".

وعلى الرغم من أن قلب الدفاع لن يتواجد مع البلوجرانا أمام ليفانتي، إلا أن مشاركته في مباراة الإياب في ربع نهائي الدوري الأوروبي يوم الخميس المقبل غير مستبعدة.

وبالإضافة إلى ذلك، لم يستعد مدرب برشلونة حتى الآن خدمات ممفيس ديباي، الذي غاب بالفعل عن مباراة آينتراخت، بسبب معاناته من حمل عضلي زائد في ساقه اليسرى.

وختم: "سنحاول أن يكون ممفيس وديست جاهزين ليوم الخميس (إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي)".