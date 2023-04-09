ميقاتي: عناصر غير لبنانية أطلقت الصورايخ من الجنوب

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، أن من أطلق الصواريخ من الجنوب ليست جهات منظمة بل عناصر غير لبنانية.



ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم الأحد، عن ميقاتي قوله، أمام زواره للتهنئة بعيد الفصح، إن ما يقال عن غياب وعجز حكوميين يندرج في إطار الحملات الإعلامية والاستهداف المجاني، إذ منذ اللحظة الأولى لبدء الأحداث في الجنوب، قمنا بالاتصالات اللازمة مع جميع المعنيين، ومع الجهات الدولية الفاعلة بعيدا عن الأضواء؛ لأن هذه المسائل لا تعالج بالصخب الإعلامي أو بالتصريحات.



وأشار إلى أنه أوعز إلى وزارة الخارجية بالتحرك على خط موازِ، وإجراء الاتصالات المناسبة، "وعندما تمت المعالجة المطلوبة أدلينا بالموقف الدقيق والواضح، وخلال الأزمة كنت أعقد اجتماعا مع وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو وطلبنا منه الضغط على إسرائيل لوقف أي عمليات تؤدي إلى مزيد من التوتر في الجنوب".



وشدد على أن لبنان يرفض مطلقا أي تصعيد عسكري من أرضه واستخدام الأراضي اللبنانية لتنفيذ عمليات تتسبب بزعزعة الاستقرار القائم، وتبين من التحقيقات الأولية التي قام بها الجيش أن من قام بإطلاق الصواريخ، ليست جهات منظمة، بل عناصر غير لبنانية، وأن الأمر كان عبارة عن ردة فعل على العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة.



وأضاف أن العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان والانتهاك المتمادي للسيادة اللبنانية أمر مرفوض، وقدمنا شكوى جديدة بهذا الصدد إلى الأمين العام للامم المتحدة وإلى مجلس الأمن الدولي.



وأوضح أن الهجوم الإسرائيلي على المصلّين في جامع الأقصى وانتهاك حرمته أمر غير مقبول على الإطلاق، ويشكل تجاوزا لكل القوانين والأعراف ويتطلب وقفة عربية ودولية جامعة لوقف هذا العدوان السافر.



ولفت ميقاتي، إلى أن انعقاد جلسة لمجلس الوزراء مرهون بانتهاء البحث في موضوع تصحيح رواتب القطاع العام والتقديمات الممكنة.



وعن الحملات التي تطاله شخصيا وتطال العمل الحكومي، قال ميقاتي: "بدا واضحا منذ اليوم الأول لتولي الحكومة مسئولياتها بعد الشغور في سدة رئاسة الجمهورية، أن هناك فريقا سياسيا لا يريد لهذه الحكومة أن تعمل، ويتصرف على قاعدة أن المطلوب هو الوصول إلى التعطيل التام للحكومة، بعد التعطيل الحاصل في عمل المجلس النيابي، لإيصال البلد الى الانهيار التام.



وأوضح أن هذا الفريق يتصرف على قاعدة الانتقام المتأخر من اتفاق الطائف ويعمل على نسفه بكل الوسائل، لكن الأكثر غرابة أن هذا الفريق نفسه يقلب الحقائق ويتهم الحكومة بعدم إعطاء الانتباه لملاحظات وتحذيرات صندوق النقد الدولي، فيما الفريق نفسه هو من يساهم في تعطيل المشاريع التي أرسلتها الحكومة إلى مجلس النواب.



وأكد ميقاتي، أن الحكومة ستواصل عملها وفق قناعاتها الوطنية والموجبات الدستورية، وليست في وارد الحلول محل أحد أو مصادرة صلاحيات أحد، وعلى المعترضين أن يتوقفوا عن تعطيل عملية انتخاب رئيس جديد وأن يقوموا بواجباتهم الدستورية أولا.



ووجه ميقاتي، التهنئة إلى جميع المسيحيين بعيدي الشعانين والفصح المجيد، متمنيا أن ينعم لبنان بالسلام الدائم والاستقرار.