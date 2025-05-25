سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط عن وقوع تسريب في أحد أنابيب نقل النفط الخام جنوب مدينة الزاوية مؤكدة أن فرق الصيانة والطوارئ التابعة لها تعمل بجد لاحتواء التسرب والحد من آثاره.



وأوضح بيان صادر عن المؤسسة أن فرق الصيانة التابعة لشركة الخليج العربي للنفط باشرت التدخل فور اكتشاف التسريب.

وبحسب البيان تم على الفور إيقاف ضخ النفط من حقول الحمادة عبر الخط المتضرر، وقفل الصمام بمنطقة الرياينة، إضافة إلى فتح صمامات التدفق بمصفاة الزاوية لتخفيف الضغط على الأنبوب.

وأشار البيان إلى أن عمليات الكشف الفني مستمرة لتحديد أسباب التسرب، فيما يجري الترتيب لسحب واسترجاع الكميات المتسربة ومعالجة أي أضرار بيئية محتملة.

وأكدت المؤسسة أن مجلس إدارتها يتابع تطورات الحادث لحظة بلحظة، ويصدر التوجيهات اللازمة لضمان سلامة الإجراءات وإعادة تأهيل الموقع المتضرر في أقرب وقت ممكن.