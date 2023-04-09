فياريال يلقن ريال مدريد درسا قاسيا بالدوري الإسباني

لقن فياريال مضيفه ريال مدريد درسا قاسيا وفاز عليه 3 /2 اليوم السبت في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وعزز ريال سوسييداد موقعه في المربع الذهبي بعدما تغلب على خيتافي 2 / صفر في الوقت الذي أنعش فيه أتلتيك بيلباو أماله في المشاركة الأوروبية بالموسم المقبل بعدما تغلب على إسبانيول 2 / 1 كما تغلب أوساسونا على إلتشي 2 / 1.

وعلى ملعب سانتياجو برنابيو، تقدم ريال مدريد بهدف عكسي سجله باو توريس بالخطأ في مرماه في الدقيقة 16 لكن النيجيري صامويل شوكويزي أدرك التعادل لفياريال قبل ست دقائق من نهاية الشوط الأول.

وبعد مضي ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني أضاف النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور الهدف الثاني للنادي الملكي، ثم أدرك خوسي لويس موراليس التعادل للفريق الضيف في الدقيقة 71. وقبل عشر دقائق من النهاية تقمص صامويل شوكويزي دور البطولة وخطف هدف الفوز لفياريال. وتوقف رصيد الريال عند 59 نقطة في المركز الثاني بفارق 12 نقطة خلف برشلونة المتصدر، ورفع فياريال رصيده إلى 47 نقطة في المركز الخامس.

وأفسد فياريال بذلك احتفالات الريال بالفوز العريض على ملعب برشلونة 4 /صفر في إياب المربع الذهبي لكأس ملك إسبانيا. وخلت أول ربع ساعة من أي تهديد مباشر على المرميين لكن الأفضلية ظلت من نصيب ريال مدريد.

وجاءت الدقيقة 17 لتشهد هدف السبق للريال ولكن بنيران صديقة، عندما انطلق ماركو أسينسيو بالكرة من منتصف الملعب ومرر إلى فينيسيوس جونيور الذي أعاد الكرة لأسينسيو ، ليسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن الكرة ارتطمت في قدم باو توريس وسكنت الشباك.

وأنقذ بيبي ريينا مرمى فياريال من هدف محقق وتصدى لتصويبة قوية من كريم بنزيمة، قبل أن ترتد الكرة إلى رودريجو سيلفا الذي سدد من داخل منطقة الجزاء لكن الحارس المخضرم وقف له بالمرصاد. وأدرك صامويل شوكويزي التعادل لفياريال في الدقيقة 39 بعد أن تهيأت له الكرة على حدود منطقة الجزاء ليراوغ ناتشو بمهارة ثم سدد كرة قوية عرفت طريقها لشباك أصحاب الأرض. ولم يحدث جديد خلال الدقائق المتبقية، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله. وبعد مرور ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني أحرز فينيسيوس جونيور الهدف الثاني للنادي الملكي بعدما تلقى تمريرة من داني سيبايوس خارج منطقة الجزاء ونجح في خداع أربعة من مدافعي فياريال قبل أن يسدد كرة قوية في الشباك.

وألغى الحكم هدفا لفياريال في الدقيقة 58 بداعي وجود تسلل ضد عيسى ماندي.

وأدرك خوسيه لويس موراليس التعادل لفياريال في الدقيقة 71 بعدما تلقى تمريرة من صامويل شوكويزي داخل منطقة الجزاء، ليسدد دون عناء في شباك تيبو كورتوا حارس الريال. وأحرز صامويل شوكويزي الهدف الثاني له والثالث لفياريال قبل عشر دقائق من النهاية عبر تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء.

واحتسب الحكم ضربة جزاء للريال في الدقيقة 83 بداعي وجود لمسة يد على اللاعب عيسى ماندي، لكنه تراجع عن قراره بعد العودة لتقنية الفيديو (الفار).

وحسم سوسييداد مباراته أمام خيتافي بهدفين نظيفين سجلهما ميكيل اويارزابال وتاكيفوسا كوبو في الدقيقتين 45 و60 . وارتفع رصيد ريال سوسييداد بذلك إلى 51 نقطة في المركز الرابع بينما تجمد رصيد خيتافي عند 30 نقطة في المركز الرابع عشر.