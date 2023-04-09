أول تعليق من أمين عمر بعد تعيينه حكما لنهائي كأس مصر

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علق الحكم الدولي أمين عمر، على قرار لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، بتعيينه حكما للساحة في المباراة النهائية لبطولة كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز.

ويواجه فريق الأهلي نظيره بيراميدز على ستاد القاهرة الدولي، في التاسعة والربع من مساء غدًا الإثنين، في المباراة النهائية لبطولة كأس مصر.

ووجه أمين عمر الشكر للجنة الحكام على اختياره هو وطاقمه لإدارة هذه المباراة المرتقبة وكذلك ثقة اللجنة بهم.

وأضاف عمر في تصريحات نقلها الحساب الرسمي لاتحاد الكرة: «أعد الجماهير بأنني وطاقمي المساعد سنبذل كل ما في وسعنا لتحقيق العدالة بين الفريقين، وإظهار صورة مشرفة للتحكيم المصرى».