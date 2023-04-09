منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة يتوج بذهبية بطولة العالم

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توج المنتخب المصري لسلاح سيف المبارزة بذهبية منافسات الفرق ببطولة العالم للناشئين والشباب، المقامة بمدينة بلوفديف البلغارية في الفترة من 1 حتى 9 أبريل الجاري وذلك عقب فوزه على منتخب سويسرا في النهائي .

وفاز منتخب مصر في المباراة النهائية على نظيره السويسري بنتيجة 45-43 ليحقق ذهبية تاريخية .

وكان منتخبنا الوطني قد تأهل مباشرةً لدور الـ 32 ثم فاز على منتخب كندا بنتيجة 45-25.

وتغلب منتخبنا المصري في ثمن النهائي على منتخب أوزبكستان بنتيجة 45-32، بعدها حقق منتخبنا الوطني الفوز في ربع النهائي على منتخب إستونيا بنتيجة 45-42 ثم فاز على نظيره المجري في نصف النهائي بنتيجة 45-34.

ويتكون منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة تحت 20 سنة من، محمد السيد و محمد ياسين و محمود السيد و يوسف شامل تحت قيادة المدير الفني السيد سامي.

الجدير بالذكر أن المنتخب المصري أحرز خلال الأيام السابقة للبطولة 4 ميداليات بواقع ذهبية وفضية وبرونزيتين.

حيث حقق محمد ياسين الميدالية الذهبية في منافسات سلاح سيف المبارزة تحت 20 سنة، وتوج منتخب مصر لسلاح السيف للناشئين تحت 20 سنة بفضية الفرق كما احرز أحمد هشام برونزية منافسات الفردي تحت 17 سنة لسلاح السيف بالإضافة إلى حصول عبدالرحمن طلبه على برونزية سلاح الشيش تحت 17 سنة.

وحققت هنا العراقي المركز الخامس بعد خسارتها في دور ربع النهائي من بطلة المجر بلانكا ناجي بنتيجة 15-9.

ويرأس البعثة أيمن منير نائب ثان لمجلس إدارة اتحاد السلاح ويرافقه المدير الرياضي للاتحاد علاء أبو القاسم، والمدير الإداري أيمن غنيم وأخصائي التأهيل "للشباب" محمد الجمال وأخصائية التأهيل "للشابات" غادة عاطف.

ويقود المنتخب الوطني فنيا كل من: السيد سامي "سلاح سيف المبارزة" ومصطفى نهاد "سلاح الشيش" ومحمود جندية "سلاح السيف".