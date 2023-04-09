 نصر الله وهنية يبحثان مجريات الأحداث في المسجد الأقصى - بوابة الشروق
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نصر الله وهنية يبحثان مجريات الأحداث في المسجد الأقصى

د ب أ
نشر في: الأحد 9 أبريل 2023 - 11:00 ص | آخر تحديث: الأحد 9 أبريل 2023 - 11:00 ص

 

استقبل الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، رئيس المكتب السياسي لحركة ‏حماس إسماعيل هنية، ونائبه الشيخ صالح العاروري والوفد القيادي للحركة.

ووفق ما نشرته قناة "المنار" اللبنانية على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، جرى خلال اللقاء "استعراض أهم التطورات في فلسطين ومجريات الأحداث في المسجد الأقصى، والمقاومة المتصاعدة في الضفة الغربية وقطاع غزة".

كما ناقش الطرفان "التطورات السياسية في الإقليم عموماً، وجهوزية محور المقاومة وتعاون أطرافه في مواجهة كل هذه الأحداث والتطورات".

وكان هنية وصل إلى العاصمة اللبنانية بيروت يوم الأربعاء الماضي على رأس وفد قيادي من حركة حماس.


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