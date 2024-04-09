حملة 100 يوم صحة لدعم المرأة تختتم أعمالها بنادي المهندسين في الإسكندرية









اختتمت حملة 100 مليون صحة لدعم صحة المرأة المصرية، التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية، أعمالها اليوم الثلاثاء، داخل نادي المهندسين، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة في الإسكندرية، وذلك بعد 6 أيام عمل متواصلة.



وقال الدكتور محمد صلاح، رئيس لجنة الرعاية الصحية والمعاشات، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن اللجنة حريصة على تقديم خدمات صحية متنوعة للمهندسين وأسرهم وتوفير الحملات والمبادرات الصحية داخل نادي المهندسين بسابا باشا، وذلك ضمن الخدمات التي تقدمها النقابة لأعضائها بصفة مستمرة لخدمة المهندس وأسرته.



وجاءت تحت إشراف الدكتور محمد هشام سعودي، رئيس نقابة المهندسين في الإسكندرية، وشملت "الكشف المبكر عن أورام القولون والبروستاتا، وعنق الرحم، وفحص الثدي للسيدات، وقياس ضغط، وسكر عشوائيّ، والتوعية ضد مخاطر التدخين، والتحويل لعمل أشعة على الرئة على حسب نتيجة الاستبيان"، وفقًا لبيان صحفي.