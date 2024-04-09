كولر يتراجع: لا يوجد تصنيف لمهاجمي الأهلي

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تراجع مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عن تصريحه السابق بتصنيف مهاجمي الفريق بعد التعادل مع إنبي بنتيجة 2/2، مساء الإثنين، في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة ببطولة الدوري.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء "لا يوجد ترتيب وتصنيف، فاللاعب الأكثر جاهزية والأفضل سيلعب".

وأضاف المدرب السويسري "اليوم تواجد في الملعب الثلاثي موديست ووسام أبو علي وكهربا الذي قدم أداء مميزا للغاية وسجل هدفين".

وكان المدير الفني للأهلي صرح في الشهر الماضي أن كهربا هو الثالث في خياراته بخط هجوم الأهلي خلف زميليه موديست ووسام أبو علي.

وعن استقبال مرمى الأهلي 6 أهداف في آخر مباراتين بالدوري، قال كولر "المشكلة لا تتعلق بلاعبي خط الدفاع فقط بل بالفريق بالكامل وسأعمل على تحسين ذلك".

وتابع "لا يوجد فترة انتقالات في الوقت الحالي لأتحدث عن تدعيم الدفاع بصفقات جديدة بل أتعامل مع العناصر المتاحة وأحاول إخراج أفضل ما لديهم".

وأتم كولر تصريحاته "أما بخصوص مباراة البنك الأهلي فقد خسرنا بفعل فاعل، ولا أريد الحديث كثيرا عن التحكيم".