قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان له مساء اليوم الاثنين، إنه تم تحديد "موعد" دخول القوات البرية الإسرائيلية إلى مدينة رفح جنوب غزة ، حيث يحتمي أكثر من مليون فلسطيني حاليا من الحرب.

وأضاف نتنياهو في البيان، : " هذا النصر يقتضي دخول رفح والقضاء على الكتائب الإرهابية هناك ، وسوف يحدث ذلك . هناك موعد لذلك".

يشار إلى أن الولايات المتحدة وحلفاء آخرون حذروا إسرائيل بشكل متكرر من اقتحام رفح بسبب خطر سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين، حيث قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن هذا سيكون تجاوزا "للخط الأحمر".

ورغم ذلك، تضغط الفصائل اليمينية المتطرفة في حكومة نتنياهو الائتلافية على رئيس الوزراء للمضي قدما في الخطة، بعد انسحاب القوات الإسرائيلية بشكل مفاجئ من خان يونس، ثاني أكبر مدينة في غزة، مطلع الأسبوع.

وفي الوقت ذاته، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، إنه من غير المرجح اجتماع ممثلي الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية هذا الأسبوع لبحث الهجوم المحتمل على رفح.

وأضاف كيربي أنه يتوقع أن يعقد اجتماع كان مقررا في الأصل هذا الأسبوع "في وقت ما من الأسبوع المقبل" بدلا من ذلك.

وصرح نتنياهو في وقت سابق ، بأنه يتعين أن يدخل الجيش الإسرائيلي مدينة رفح لتحقيق نصر كامل وإعادة الرهائن، وأكد مجددا في كلمة مصورة نشرت اليوم الاثنين أن دخول الجيش رفح أمر ضروري لتحقيق انتصار على حماس،بحسب صحيفة"جيروزاليم بوست"الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.

وتابع "اليوم ،تلقيت تقرير مفصلا بشأن المحادثات في القاهرة ،ونعمل على نحو متواصل لتحقيق أهدافنا في المقام الأول وهي الإفراج عن كل رهائنا وتحقيق نصر كامل على حماس".