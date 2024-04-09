الدفاعات الجوية الأوكرانية تدمر 20 طائرة مسيرة روسية أثناء الليل

أعلن قائد القوات الجوية الأوكرانية، اللفتنانت جنرال ميكولا أوليشوك، في بيان عبر تطبيق تليجرام، أن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية دمرت 20 طائرة مسيرة من طراز "شاهد" أطلقتها روسيا على أوكرانيا الليلة الماضية.

وقال البيان "في ليلة 9 أبريل 2024، شن الغزاة الروس هجوما باستخدام 20 طائرة مسيرة من طراز "شاهد-131/136" من كيب تشودا في شبه جزيرة القرم، ومن مدينة بريمورسكو - أختارسك الروسية، بالإضافة إلى أربعة صواريخ موجهة مضادة للطائرات من طراز "إس - 300" من منطقة دونيتسك المحتلة"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان أن "الطائرات المقاتلة ووحدات الصواريخ المضادة للطائرات ووحدات الحرب الإلكترونية التابعة للقوات الجوية ومجموعات إطلاق النار المتنقلة التابعة لقوات الدفاع الأوكرانية شاركت في صد الهجوم الجوي."

وذكر البيان "نتيجة للمعركة الجوية، تم إسقاط جميع الطائرات المسيرة العشرين من طراز "شاهد" في مناطق ميكولايف وأوديسا وخيرسون ودنيبرو وبولتافا وفينيتسا ولفيف."