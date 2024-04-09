زيلينسكي يبحث مع قيادات الجيش الأوكراني إجراءات الدفاع عن خاركيف

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التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف اليوم الاثنين، بكبار المسؤولين العسكريين الأوكرانيين وذلك لبحث المزيد من الإجراءات لحماية مدينة خاركيف الواقعة في شمال شرق البلاد، التي كانت هدفا لوابل مستمر من الغارات الجوية الروسية مؤخرا.

وكتب زيلينسكي على تطبيق تليجرام بعد اجتماعه مع القيادة العليا للجيش الأوكراني (ستافكا)، :" الموضوع الرئيسي هو خاركيف، والدفاع عن المدينة ضد الهجمات الروسية وإمكانية تعزيز دفاعنا الجوي والحرب الإلكترونية في منطقة خاركيف".

ووفقا للجيش الأوكراني، فإن الهجوم الروسي الكبير التالي سيتم توجيهه ضد خاركيف.

وأضاف زيلينسكي،:" نحن نحتفظ بمواقعنا، والشيء الرئيسي الآن هو الخدمات اللوجستية الفعالة"، موضحا الوضع على الجبهة.

وقال الرئيس الأوكراني إنه بالإضافة إلى الإجراءات العسكرية، تم بحث الخطوات الدبلوماسية، مثل شراء أنظمة دفاع جوي جديدة.

وفي الأسابيع الأخيرة، طلب زيلينسكي بشكل متكرر من الشركاء الغربيين أنظمة دفاع جوي إضافية. وقال في مقابلة تلفزيونية أمس الأحد إن بلاده تحتاج إلى ما لا يقل عن 25 نظام دفاع جوي أمريكي من طراز باتريوت لحماية المدن الأوكرانية بشكل كاف.

من ناحية أخرى قالت السلطات الأوكرانية اليوم الاثنين، إن وابلا من الهجمات بطائرات مسيرة روسية تسبب في أضرار في منطقتي أوديسا وميكولايف بجنوبي أوكرانيا.

وقالت السلطات الأوكرانية إن حطام طائرة مسيرة تم اعتراضها دمر منشأة لوجستية للنقل ومحطة بنزين في أوديسا، بينما تضرر خط كهربائي بشظايا طائرة مسيرة مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي في 14 قرية في منطقة ميكولايف شرق أوديسا. ولم تقع إصابات في هذه الهجمات.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إنه تم إسقاط 17 من أصل 24 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا.

وفي منطقة زابوريجيا إلى أقصى الشرق، أعلنت السلطات الأوكرانية عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين بعد إطلاق نيران مدفعية.

وتحتل القوات الروسية منطقة زابوريجيا جزئيا، ولا تزال محل نزاع حاد بعد مرور أكثر من عامين على شن موسكو غزوها الشامل.

وتضم المنطقة أيضا موقع أكبر محطة نووية في أوكرانيا، والتي تعرضت لتهديد بهجوم بطائرات مسيرة أمس الأحد.

وتهاجم روسيا جارتها بطائرات مسيرة وصواريخ بشكل يومي. وتطالب كييف الغرب بتزويدها بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي من أجل حماية مدنها بشكل أفضل.