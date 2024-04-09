 الرئيسان العراقي والإيراني يبحثان جهود تعزيز الأمن في المنطقة - بوابة الشروق
الثلاثاء 9 أبريل 2024 2:51 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

الرئيسان العراقي والإيراني يبحثان جهود تعزيز الأمن في المنطقة

بغداد - قنا
نشر في: الثلاثاء 9 أبريل 2024 - 2:35 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 أبريل 2024 - 2:35 م

بحث الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد في اتصال هاتفي اليوم مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي المستجدات والتطورات الإقليمية وضرورة دعم جهود تعزيز الأمن والسلام في المنطقة، ووقف العدوان على غزة.

وقالت الرئاسة العراقية في بيان إنه تم خلال الاتصال استعراض العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها، وتوطيد أواصر التعاون المشترك وبما يخدم المصالح المتبادلة للشعبين .

كما تم التطرق إلى المستجدات والتطورات الإقليمية وضرورة دعم جهود تعزيز الأمن والسلام في المنطقة، وضرورة وقف العدوان على غزة، ومطالبة المجتمع الدولي للعمل الفوري لضمان أمن وسلامة الشعب الفلسطيني ودعم مطالبه المشروعة.

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك