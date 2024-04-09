الرئيسان العراقي والإيراني يبحثان جهود تعزيز الأمن في المنطقة

بحث الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد في اتصال هاتفي اليوم مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي المستجدات والتطورات الإقليمية وضرورة دعم جهود تعزيز الأمن والسلام في المنطقة، ووقف العدوان على غزة.

وقالت الرئاسة العراقية في بيان إنه تم خلال الاتصال استعراض العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها، وتوطيد أواصر التعاون المشترك وبما يخدم المصالح المتبادلة للشعبين .

كما تم التطرق إلى المستجدات والتطورات الإقليمية وضرورة دعم جهود تعزيز الأمن والسلام في المنطقة، وضرورة وقف العدوان على غزة، ومطالبة المجتمع الدولي للعمل الفوري لضمان أمن وسلامة الشعب الفلسطيني ودعم مطالبه المشروعة.