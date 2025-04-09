سلام يدعو إلى انعقاد مؤتمر إعادة إعمار لبنان في أقرب وقت ممكن

أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم الأربعاء، أهمية انعقاد مؤتمر إعادة الإعمار في لبنان الذي تنوي فرنسا استضافته هذه السنة.

وجاء ذلك خلال استقبال سلام اليوم المستشار الاقتصادي للمبعوث الرئيس الفرنسي، إلى لبنان جاك دو لا جوجيه على رأس وفد، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء.

وطبقا للبيان، "تناول البحث التحضيرات لمؤتمر إعادة الإعمار الذي تنوي فرنسا استضافته هذه السنة"، مشيرا إلى أن سلام شدد على أهمية انعقاد المؤتمر في أقرب وقت ممكن.

وتمّ خلال اللقاء، البحث في الأوضاع الاقتصادية والمالية في لبنان والخطوات الإصلاحية التي باشرت الحكومة بإجرائها.

يذكر أن احتياجات لبنان لإعادة الإعمار والتعافي في أعقاب الحرب الأخيرة تبلغ حوالي 11 مليار دولار أمريكي، وفقا لتقرير التقييم السريع للبنك الدولي للأضرار والاحتياجات لعام 2025.