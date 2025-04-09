ألمانيا: الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي يتمان مفاوضات تشكيل الائتلاف الجديد

بعد مضي 6 أسابيع على الانتخابات البرلمانية المبكرة في ألمانيا، أتم الاتحاد المسيحي (المكون من الحزب المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري) والحزب الاشتراكي الديمقراطي مفاوضات تشكيل حكومة جديدة للبلاد واتفقا على إبرام اتفاق ائتلاف.

جاء ذلك وفقا لما أكده ممثلون عن الأطراف الثلاثة لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم الأربعاء.

ولا يزال يتعين على الأحزاب أن توافق على الاتفاق قبل أن يتم التمكن من التوقيع عليه بعد ذلك، وانتخاب زعيم الاتحاد المسيحي فريدريش ميرتس في البرلمان مستشارًا جديدًا.

وسيصوت الأعضاء، في الحزب الاشتراكي الديمقراطي على الاتفاق، بينما سيعقد الحزب المسيحي الديمقراطي مؤتمرًا صغيرًا للبت فيه، أما الحزب المسيحي البافاري فسيبت في الاتفاق عن طريق مجلسه التنفيذي.

وكانت مفاوضات الائتلاف بدأت في منتصف مارس الماضي، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من الانتخابات البرلمانية التي جرت في 23 فبرايرالماضي.

وكانت الأحزاب الثلاثة توصلت مسبقًا، خلال محادثات استكشافية، إلى ورقة مبادئ من 11 صفحة، تضمنت، من بين أمور أخرى، تخفيف قيود الدَّين العام لأغراض الدفاع، وإنشاء صندوق خاص بقيمة 500 مليار يورو مخصص للاستثمار، لا سيما في البنية التحتية.