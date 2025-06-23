 جيش الاحتلال الإسرائيلي يبلغ عن هجوم صاروخي أخر من إيران - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جيش الاحتلال الإسرائيلي يبلغ عن هجوم صاروخي أخر من إيران


نشر في: الإثنين 23 يونيو 2025 - 6:23 ص | آخر تحديث: الإثنين 23 يونيو 2025 - 6:23 ص

قال الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر من اليوم الاثنين إن إيران تواصل هجماتها الصاروخية على إسرائيل.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه تم نشر الأنظمة الدفاعية مرة أخرى "لاعتراض التهديد".

ودوت صفارات الإنذار مرة أخرى في عدة مناطق في إسرائيل، وتم توجيه السكان في البداية للبحث عن مأوى والبقاء فيه حتى إشعار آخر. وتم رفع القيود في وقت لاحق. ولم ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات.

وكانت إسرائيل قد شنت هجمات واسعة النطاق على أهداف إيرانية في 13 يونيو الجاري، قائلة إنها تهدف إلى منع البلاد من بناء سلاح نووي، وهو اتهام لطالما نفته إيران.

وقد ردت إيران بموجات من الضربات الصاروخية وبالمسيرات على إسرائيل.
 

 
 


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