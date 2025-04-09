قاض أمريكي يصدر حكما بعودة وكالة اسوشيتد برس لتغطية فعاليات البيت الأبيض

أصدر قاض أمريكي حكما يقضي بعودة وكالة أسوشيتد برس (أ ب) لتغطية فعاليات البيت الأبيض، وهو حكم يتعلق بجوهر التعديل الأول للدستور ويؤكد أن الحكومة لا يمكن أن تعاقب المؤسسة الإخبارية على محتواها.

وقضى تريفور إن. ماكفادين قاضي المحكمة الإقليمية، وهو معين من قبل الرئيس دونالد ترامب، بأن الحكومة لا يمكنها الانتقام من قرار وكالة (أ ب) بعدم اتباع الأمر التنفيذي للرئيس بتغيير اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا. ومنح القرار وكالة (أ ب) انتصارا كبيرا في الوقت الذي يتحدى فيه البيت الأبيض الصحافة على عدة مستويات.

وكتب ماكفادن: "بموجب التعديل الأول، إذا فتحت الحكومة الأبواب لبعض الصحفيين، سواء إلى المكتب البيضاوي أو الغرفة الشرقية أو أي مكان آخر، فلا يمكنها إغلاق الأبواب أمام صحفيين آخرين بسبب وجهات نظهرهم".