وزارة الدفاع الروسية: الدفاعات الجوية أسقطت 158 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأربعاء، إسقاط 158 طائرة أوكرانية مسيرة، فوق 13 منطقة روسية، خلال الليلة الماضية.

وقال البيان: "خلال الفترة من الساعة 20:00 بتوقيت موسكو يوم 8 أبريل، وحتى الساعة 06:00 بتوقيت موسكو يوم 9 أبريل، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 158 طائرة أوكرانية مسيرة"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان، أن الحصة الأكبر كانت من نصيب إقليم كراسنودار بواقع 67 طائرة مسيرة تم إسقاطها فوق أراضيه، تليه مقاطعة روستوف، حيث تم إسقاط 29 طائرة مسيرة فوق أراضيها، إضافة لـ15 طائرة مسيرة فوق أراضي جمهورية أوسيتيا الشمالية - ألانيا، و11 طائرة مسيرة، فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و10 طائرات مسيرة أخرى، فوق أراضي مقاطعة كورسك".

كما تم تدمير 5 طائرات مسيرة، فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، و3 فوق أراضي جمهورية القرم، و2 فوق أراضي مقاطعة بينزا، وواحدة فوق أراضي كل من مقاطعتي ساراتوف وأوريول، وواحدة فوق أراضي إقليم ستافروبول، و7 فوق مياه بحر آزوف، و6 فوق حوض البحر الأسود.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.