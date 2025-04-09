باكستان: شركات أمريكية تسعى للاستثمار في قطاع المعادن غير المستغل بالبلاد

أفادت الحكومة الباكستانية، اليوم الأربعاء، بأن هناك شركات أمريكية تسعى للاستثمار في قطاع المعادن غير المستغل إلى حد كبير بباكستان، والذي يضم أحد أكبر احتياطيات النحاس والذهب في العالم.

وأعرب إريك ماير، وهو مسؤول رفيع في مكتب شؤون جنوب ووسط آسيا بوزارة الخارجية الأمريكية، عن هذا الاهتمام بصورة مباشرة لرئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، خلال اجتماع عقد في إسلام آباد، بحسب ما ورد في بيان حكومي.

وجاء الاجتماع بعد يوم من حضور ماير "منتدى باكستان للاستثمار في المعادن"، وهو قمة دولية تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع التعدين في البلاد.

يشار إلى أنه إلى جانب الذهب والنحاس، فإن باكستان غنية أيضا بالليثيوم الذي يتم استخدامه في تصنيع البطاريات، بالإضافة إلى معادن أخرى.