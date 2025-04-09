ليتوانيا: أسر مقاتلين صينيين يظهر الروابط بين الكرملين وبكين

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ذكرت وزيرة الدفاع الليتوانية دوفيلي شاكاليني، أنها ليست متفاجئة من ادعاء أوكرانيا بأنه تم أسر جنديين صينيين أثناء قتالهما إلى جانب القوات الروسية.

وقالت شاكاليني، في فيلنيوس، إن مشاركة الصين الفعالة للغاية في دعم روسيا، ماليا وسياسيا وبطرق أخرى، يجب ألا تدع مجالا للشك حول دور الصين وأهدافها وفعالية هذا الفريق التابع لمحور الشر.

وأضافت شاكاليني، أنه حال تأكيد هذه الواقعة، فإنها ستكون مثالا توضيحيا آخر على التعاون بين الكرملين وبكين.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أعلن أمس الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية أسرت مواطنين صينيين يقاتلان إلى جانب الجيش الروسي.

كما نشر زيلينسكي مقطعا مصورا يتضمن صورا لأحد الأسرى.

وأضاف زيلينسكي، أن عملية الأسر وقعت في منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا.

ونفت بكين، ادعاء زيلينسكي بوجود عدد كبير من المواطنين الصينيين يقاتلون لصالح روسيا.