محافظ شمال سيناء للأهالي: رفعتم رأس المحافظة أمام العالم كله خلال زيارة الرئيسين السيسي وماكرون

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وجه اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، تحيه لكل مواطني شمال سيناء جميعا، وذلك بعد "المظهر المشرف" خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي أمس للمحافظة.

وبحسب البيان، قال المحافظ: "ظهرتم بالمظهر المشرف خلال تشريف الرئيس السيسي والرئيس الفرنسي ماكرون، رفعتم رأس المحافظة أمام العالم كله والدنيا كلها بتتحدث عنكم".

وواصل: "فعلا كل يوم أزداد شرفا بوجودى بينكم وما لمسته من روح قتالية وتعاون وجهد قبل الزيارة يجعلني اطمئن بأن المولى عز وجل منحنا القوة لمجابهة أي موقف وتحت أي ظرف، عاشت سيناء الحبيبه وتحيا مصر".

وفي تغريده للمحافظ علي موقع "إكس" قال: "المحافظة شرفت بزيارة هامه للرئيس السيسي والرئيس الفرنسي ماكرون ليكون حدثا تاريخيا يؤكد صلابة الموقف المصري".