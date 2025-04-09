إخماد حريق نشب بمدخنة مطعم بسوق تجاري أسفل عقار في الإسكندرية

أخمدت سيارات إطفاء تابعة لقوات إدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، مساء الثلاثاء، حريقًا نشب في مدخنة خاصة بأحد المطاعم بسوق تجاري أسفل عقار سكني، في شارع الريادة، منطقة سموحة، دون ورود أنباء عن وقوع ضحايا أو مصابين.

وتلقى اللواء حسن عطية، مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة سيدي جابر يُفيد بورود إشارة من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة، حول بلاغًا من الأهالي بشأن نشوب حريق بمدخنة مطعم أسفل عقار سكني، ضمن نطاق حي شرق.

وبانتقال الشرطة، برفقة سيارات الإطفاء والإسعاف، إلى موقع البلاغ، حيث تم فصل المرافق عن العقار "الغاز، الكهرباء"، وإخماد النيران، وتبريد آثارها لمنع انتشارها إلى الشقق السكنية بالعقار والمنطقة المجاورة.

وبحسب مصدر أمني، اليوم الأربعاء، تمت السيطرة على الحريق، بعد أن طال المدخنة بطول العقار بالكامل، ووصل مدى اللهب حتى سطح العقار، وتحرر محضر إداري بالواقعة، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لتباشر التحقيق.