الصين تحذر مواطنيها من السفر إلى أمريكا وسط حرب الرسوم الجمركية

ناشدت حكومة الرئيس الصيني شي جين بينج مواطنيها التفكير بعناية قبل السفر إلى الولايات المتحدة، في إطار توسيع نطاق رد بكين على الزيادات الكبيرة في الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب.

وقالت وزارة الثقافة والسياحة الصينية في إشعار تحذيري صدر الليلة: "في ضوء تدهور العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة والمخاوف الأمنية في أمريكا، تنصح الوزارة المواطنين الصينيين بأن يقيموا بعناية مخاطر السفر إلى الولايات المتحدة وتوخي الحذر".

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن هذه الخطوة جاءت بعد أن ردت بكين مجددا على الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، حيث أعلنت أنها ستفرض ضريبة بنسبة 84% على جميع الواردات من الولايات المتحدة، مما أثار اضطرابا في الأسواق وعمق حربا تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

من جانبها ، طالبت وزارة التعليم الصينية أيضا طلاب البلاد بأن يقيموا المخاطر الأمنية المتعلقة بالدراسة في "بعض الولايات الأمريكية"، مشيرة إلى مشروع قانون جديد تم إقراره في ولاية أوهايو.

وخلال أزمة كوفيد، أصدرت الصين تحذيرا بشأن السفر إلى الولايات المتحدة في أبريل 2020، عندما طلبت وزارة الثقافة والسياحة من المواطنين عدم الذهاب إلى هناك بسبب "الإجراءات المفرطة للوقاية من كوفيد-19 والوضع الأمني الداخلي".











