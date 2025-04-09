مصرع شخص وإصابة سيدة في انفجار أسطوانة بوتاجاز بمنزل في قليوب

لقي شخص مصرعه، وأُصيبت سيدة، جراء انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل بقرية كوم أشفين التابعة لمركز قليوب بمحافظة القليوبية.

تم نقل الجثة والمصابة إلى مستشفى قليوب التخصصي، وتولت الجهات المعنية التحقيق في الواقعة، كما أُمرت بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة المنزل وبيان حجم الأضرار التي لحقت به.

كانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية قد تلقت إخطارًا من مستشفى قليوب التخصصي بوصول "بسام خالد السيد حسن مغربي"، 35 عامًا، عامل، ومقيم بقرية كوم أشفين، مصابًا بحروق متفرقة بالجسم والوجه، وتُوفي فور وصوله المستشفى.

كما استقبلت المستشفى "ياسمين سعيد صبري ثعلب"، 25 عامًا، ربة منزل، مصابة بحروق في الذراع والكتف الأيسر، نتيجة الانفجار.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى موقع الحادث لمعاينة آثار الانفجار، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.